Renault Twingo ZE tem mais autonomia que o Smart ForFour e chega no final do ano





Porém, o Twingo terá um preço mais acessível e uma autonomia maior que o “irmão” alemão, antes de serem separados quando a Geely tomar conta da Smart e lançar os novos modelos.

O Twingo ZE estará disponível no final do ano depois de ser apresentado dentro de dias no Salão de Genebra. O modelo está equipado com uma bateria de 22 kWh feita pela LG Chem e que está colocada por baixo dos bancos dianteiros. Graças ao motor de 60 kW (82 CV) e 160 Nm de binário, chega dos 0-50 km/h em menos de 4 segundos e tem uma velocidade máxima de 135 km/h. Quanto à autonomia, é de 260 km segundo o protocolo WLTP e 180 km no WLTP combinado. Para referência, o Smart ForFour anuncia 116 a 130 km de autonomia.

O Twingo ZE pode ser recarregado em apenas uma 1h03m utilizando um carregador de 22 kW. Já numa tomada de 2,4 kWh o tempo de carga é de 13,3 horas, oito horas num carregador de 3,7 kW e 4 horas numa “Wallbox” de 7,4 kWh. Uma das novidades do Twingo reside no facto do motor elétrico ter refrigeração líquida.

Os dois carros – Renault Twingo e Smart ForFour – foram desenvolvidos debaixo do projeto Edison que data de 2014, de onde nasceu uma plataforma que foi desenhada para receber uma motorização elétrica. A Renault vai continuar a oferecer o Twingo com motores convencionais, sendo que a versão elétrica está pensada para pessoas mais idosas que andam mais em cidade, aproveitando o facto da idade média dos 86.486 compradores do Twingo em 2019 ter 55 anos. Recordamos que o Twingo foi o 4º carro mais vendido entre os citadinos, atrás do Fiat Panda, Fiat 500 e Toyota Aygo.