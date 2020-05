O programa de reestruturação da Aliança Renault Nissan Mitsubishi, cada vez mais acelerado face às dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19, com a Renault a dar uma mãozinha à Nissan.

A Renault está a negociar com a Nissan a fabricação de dois modelos SUV da marca francesa na unidade de produção de Sunderland. A fábrica britânica está ocupada com o Juke e o Qashqai e usando este a mesma plataforma que o Kadjar e o Captur, deverão ser estes os modelos a ser produzidos no Reino Unido. Estes dois modelos da Renault são feitos em Espanha, mas a casa francesa quer consolidar a produção e dar uma ajuda à Nissan em Sunderland, segundo noticia o Financial Times (FT).

A casa japonesa precisa de reestruturar todo o seu edifício e para isso terá de reduzir a sua capacidade de produção em 20% até 2023. Algo que iria atingir, duramente, Sunderland, sabendo-se que a fábrica de Barcelona já tem o destino traçado, depois de estará a trabalhar a apenas 30% da sua capacidade.

Não podendo salvar a fábrica de Barcelona, a Aliança poderá segurar milhares de postos de trabalho em Sunderland com a chegada da produção de modelos da Renault, depois de alguma incerteza se ter abatido sobre a unidade britânica. Porém, estes planos podem ser atrapalhados pelo Brexit e pela necessidade de não haver taxas aduaneiras na exportação. Se isso não acontecer, tudo pode estar em causa.

Estas conversações, mostram que a Nissan e a Renault estão a aproximar-se, depois do afastamento provocado pelo escândalo Carlos Ghosn. Uma união essencial para que a Renault e a Nissan recuperem e reforcem a sua ligação, pois precisam uma da outra face ao gigante que se está a formar com a fusão entre a PSA e a FCA.