As unidades de produção da Renault estão fechadas desde ontem até novas instruções.

A ideia da Renault ao suspender a produção é proteger os colaboradores do Coronavírus, em coordenação com as medidas tomadas pelo Governo francês. Serão afetadas 12 fábricas e 18 mil pessoas. As restantes fábricas na Europa fecharão ou não, dependendo das condições de cada país. Recordamos que a Renault já tinha fechado as unidades de produção espanholas devido a falta de fornecimento de componentes. A Renault tem fábricas na Eslovénia, Roménia, Turquia e Marrocos.