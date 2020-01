Renault confirmou que o Twingo elétrico será lançado ainda em 2020 Se a Smart vai para o mundo dos elétricos, o “irmãso” francês vai aproveitar o EQ ForFour para oferecer uma versão elétrica, sendo um de dois lançamentos previstos para 2020 dedicados à mobilidade elétrica. motores AutoMais motores/renault-confirmou-que-o-twingo-eletrico-sera-_5e29a7449183311287940ff7





A Renault tinha prometido lançar dois novos modelos elétricos em doze meses, sendo o Twingo o primeiro deles, aproveitando a marca francesa para cavalgar o sucesso de vendas dos seus modelos, com um crescimento de 23,5% em 2019 face a 2018.

O Twingo continua a utilizar a mesma base do ForFour EQ, estando equipado com uma bateria de 17,5 kWh com 80 CV e uma autonomia de 112 km, sendo capaz de carregar a bateria dos 10 aos 80% em 40 minutos. Mais detalhes serão fornecidos perto do seu lançamento.