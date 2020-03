Renault Clio bateu VW Golf nas vendas europeias em fevereiro Ambos perderam vendas, mas o Clio recuou apenas 4%, enquanto o Volkswagen perdeu 21% do volume de vendas, cedendo o Golf a liderança do mercado europeu. motores AutoMais motores/renault-clio-bateu-vw-golf-nas-vendas_5e8337fe2af29a198bb82262





O mercado europeu, em fevereiro, recuou 7% face a igual período de 2019 e segundo a Jato Dynamics, o Volkswagen Golf perdeu a liderança do mercado europeu para o Renault Clio. O utilitário francês vendeu 24.914 unidades, menos 4% que em fevereiro de 2019, já do modelo alemão foram comercializadas 24.625 unidades, menos 21% face ao período homólogo de 2019.

Recordamos que a oitava geração do Golf entrou no mercado em dezembro do ano passado, enquanto a quinta geração do Clio iniciou vendas no mês de junho de 2019. O Golf chega numa altura em que os SUV continuam a ganhar terreno e dentro de casa, o Tiguan passou a ser o modelo mais vendido da Volkswagen, ajudado pelas vendas na China, o maior mercado da casa alemã. Contas feitas, o Tiguan vendeu 778 mil unidades em 2019 (menos 17 mil unidades que em 2018), enquanto que o Golf recuou de 832 mil unidades para 702 mil. E para piorar, muitos consumidores estão a fazer o “downgrade” e a escolherem o VW T-Roc e T-Cross.

Dizer, também, que a BMW, a Toyota, a Kia e a Seat foram as únicas marcas no top25 das mais vendidas a conhecerem crescimentos positivos, enquanto que nos modelos, o Peugeot 208, o Opel Corsa, Fiat Panda, Toyota Corolla, Fiat 500, BMW Série 3 e VE Passat, forma os únicos modelos a conhecer resultados positivos entre os 25 mais vendidos.