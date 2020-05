Dizem os engenheiros da REE que esta plataforma permite uma maior flexibilidade que qualquer outra oferecendo mais configurações do que outras plataformas oferecem.

A plataforma da REE tem um fundo totalmente plano ao passo que motor, suspensão, direção e travagem, está entregue a módulos individuais com uma roda. Cada roda alberga, assim, um motor, suspensão, direção e há um ECU para controlar tudo isto que comunica com um ECU colocado na plataforma. Assim, é possível fazer um modelo de entregas citadino de pequenas dimensões ou um comercial longo.

Porque há a individualização das rodas, é possível módulos de jantes de vários tamanhos sendo que a integração dos módulos é feita de forma a não prejudicar o comportamento. A modularidade é tão grande que permite rocar módulos em apenas 18 minutos. A plataforma mostrada pela Hino (a divisão de modelos comerciais da Toyota) revela essa modularidade com um veículo com seis rodas. Dizer que a Toyota é parceira da REE.

A REE não procura ser uma empresa industrial, estando a identificar parceiros com grande capacidade de produção para cuidar desse aspeto e evitar massivos investimentos. Aliás, a REE já tem parceiros e pode fabricar componentes em mais de 300 unidades de produção. E também não está preocupada com o nome ou que marca usará a sua plataforma, pois o sonho de Daniel Barel, o CEO da REE é que a sua plataforma seja uma espécie de “Intel Inside” dos computadores. E o responsável da startup israelita lembra algo curioso: pela primeira vez não se sabe o que serão os carros daqui a 5, 10 ou 15 anos e sendo assim tão disruptiva a perspetiva de futuro, qual é a melhor forma de responder? Com uma plataforma totalmente diferente do que existe e profundamente modulável.