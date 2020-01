Ralf Speth vai permanecer na Jaguar Land Rover como vice-presidente não executivo O anúncio é agora oficial, Ralf Speth vai abandonar o cargo de CEO da Jaguar Land Rover (JLR) em setembro deste ano. motores AutoMais motores/ralf-speth-vai-permanecer-na-jaguar-land_5e344f66f0a7d512829b404e





O anúncio é agora oficial, Ralf Speth vai abandonar o cargo de CEO da Jaguar Land Rover (JLR) em setembro deste ano.

A notícia já tinha sido dada, mas agora a JLRT confirmou tudo em comunicado oficial onde o presidente da Tata Sons, Chandrasekaran, não deixou de agradecer o trabalho de 10 anos do executivo alemão. “Gostava de agradecer a Ralph a sua paixão e empenho durante os últimos 10 anos. Ralph fez crescer a Jaguar Land Rover, que passou de ser um fabricante apostado no Reino Unido para se tornar numa das empresas globais de mais alto nível, líder em tecnologia e muito respeitada no setor. Para mim é um prazer que Ralph tenha decidido continuar a sua relação profissional com a Jaguar Land Rover na qualidade de Vice-presidente não executivo. Além disso, Ralph vai continuar a fazer parte do Conselho da Tata Sons. Foi constituída uma comissão de escolha e seleção que vai trabalhar comigo na eleição de um digno sucessor nos próximos meses”

O ainda CEO da JLR – que, ironia do destino, vê a empresa regressar aos bons resultados financeiros – referiu que”para mim foi uma honra ter trabalhado com pessoas tão criativas e comprometidas, tanto fora como dentro da Jaguar Land Rover. Todos fizemos crescer a Jaguar e a Land Rover. Gostaria de agradecer a todos o apoio e o compromisso prestado. Oferecemos aos nossos clientes produtos premiados inúmeras vezes, e vamos continuar a surpreender o mundo com a melhor carteira de produtos inovadores.Pessoalmente, estou ansioso por enfrentar novos e emocionantes desafios.”