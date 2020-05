As novas tecnologias são admiráveis e prometem ser um pesadelo para os ladrões, por exemplo. Este meliante quis roubar um Tesla e acabou preso dentro do carro e depois pela polícia.

Tudo porque o Model 3 tem a possibilidade de ser controlado pelo smartphone. O episódio aconteceu no dia 8 de maio quando Charlie Smith abriu a porta do condutor de um Tesla Model 3 com o dono lá dentro a gritar para ele sair. Forçado a sair do carro, o proprietário agiu rapidamente ao usar o smartphone para desligar o motor e trancar o meliante dentro do carro.

Rapidamente chegaram as forças da autoridade e verificaram que Charles Smith estava trancado dentro do carro, a suar de forma intensa e a piscar os olhos rapidamente. Acabou preso por “car jacking” e por estar sob influência de produtos ilegais.

O jovem de 21 anos acabou, assim, preso e vítima da moderna tecnologia. E também de alguma inocência, pois o carro ficou trancado, mas evidentemente que pode ser destrancado por dentro através de pequenos botões nos puxadores das portas. Lá está… “há dias que há tarde não devemos sair á noite!”