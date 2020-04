Quer uma diversão gira? Que tal ir aos sítios das marcas e configurar um carro?! Já está a subir pelas paredes por estar fechado? Já esgotou tudo aquilo que poderia fazer para se entreter? Já anda a falar com o micro ondas porque a máquina de lavar tem uma conversa que anda sempre em redor do mesmo? Então está na hora de encontrar algo para fazer! motores AutoMais motores/quer-uma-diversao-gira-que-tal-ir-aos-sitios-_5e9438b33ed6aa318901020e





A nossa sugestão é pegar no computador, ir ao sítio de internet dos construtores e desatar a fazer simulações som todos os extras e opcionais que existem! Não grave nada nem clique no cartão de crédito, mas faça uma simulação. As tantas, ainda gosta da simulação e quem sabe não troca de carro online?!

Vá, abra o Google e divirta-se a personalizar o seu carro de sonho. As marcas de topo são as mais divertidas, pois há preços que lhe vão deixar cair o queixo. Verá que é uma diversão interessante.

Pode, também, fazer outra coisa. Vá ao Google Maps e vá visitar pistas espalhadas pelo mundo. Abra a aplicação ou o sítio e investigue país, a país, quais os circuitos existentes e, já agora, dê uma “voltinha” pela pista. Verá que andará algumas semanas ocupado!