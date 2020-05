Se não tem um Tesla porque só gosta de carrinhas, o AUTOMAIS dá-lhe uma solução: uma “shooting brake” feita pela RemetzCars que está à venda por 224.521 euros!

O novo modelo contruído pela RemetzCars, foi desenhado por Niels van Roij e foi revelado há dois anos, tendo regressado á ribalta no Salão de Genebra do ano passado. Foi muito bem acolhida esta versão carrinha do Tesla Model S e a RemetzCars anunciou que iria construir 20 exemplares, para os quais havia clientes.

A verdade é que não havia, a RemetzCars acabou por falir e ficou apenas um exemplar que era propriedade de Floris de Raadt, que tinha a ideia de fazer uma carrinha cm base no Tesla, colando-lhe uma traseira de uma carrinha Jaguar XF Sportbrake. O que era incompatível pois o Tesla é feito em alumínio e o Jaguar em aço.

Assim, a RemetzCars convenceu o holandês que o melhor seria fazer um modelo de raiz. Não se sabe quanto custou a conversão do carro, mas não deve ter sido barato. O carro de base é um Tesla Model S P85 com 442 CV e 600 Nm de binário, está pintado de verde, tem 60 mil quilómetros e está à venda na JB Classic Cars por 224.521 euros. Se gostou é clicar em jblclassiccars.com e fazer uma proposta. Não é barato, mas ficará com um carro único no mundo!