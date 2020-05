Os carros que foram pertença de Paul Walker – o ator da saga “Fast and the Furious” falecido em 2013 – continuam a render bastante dinheiro à família e se quiser ter um carro que pertenceu ao americano, basta ir ao leilão da eBay e comprar este M3.

Os dois BMW M3 E30 que estavam na garagem de Paul Walker já foram vendidos, um rendeu mais de 220 mil euros, o segundo pouco mais de 170 mil euros. Portanto, este carro não é nenhum desses, sendo tendo apenas passado pelas mãos de Paul Walker.

Vermelho, recebeu várias alterações pelo atual proprietário. Com apenas 21.320 km, está equipado com os faróis europeus da Hella, tem jantes do M3 Evolution e o interior foi cuidado, mantendo os bancos cremes e o volante com airbag, típico das versões norte americanas. Todos os revestimentos estão em estado de conservação imopressionante.

O eBay está a pedir mais de 150 mil euros pelo carro, um valor elevado, mas que atendendo ao historial, ao estado e aos quilómetros, face aos preços praticados no mercado, acaba por não ser muito.