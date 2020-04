Quer conhecer por dentro uma fábrica Audi? Sente-se confortavelmente e siga as nossas instruções Neste tempo de confinamento, começam a faltar coisas interessantes para fazer, mas aqui no AUTOMAIS, estamos sempre à procura do melhor para si. motores AutoMais motores/quer-conhecer-por-dentro-uma-fabrica-audi_5e8de1d8dcab6f199a3a3a63





Neste tempo de confinamento, começam a faltar coisas interessantes para fazer, mas aqui no AUTOMAIS, estamos sempre à procura do melhor para si. Sente-se confortavelmente e venha connosco visitar uma fábrica Audi.

Desta feita não é preciso bilhetes de avião ou sequer transigir as regras de confinamento: basta seguir as nossas instruções.

A Audi, apesar de ter tudo parado em termos de produção, decidiu abrir as portas da sua fábrica de Ingolstadt., Bom, abriu virtualmente, já que fisicamente está tudo encerrado. Basta ir awww.audi.streame, de forma totalmente gratuita (basta ter acesso à internet) pode visitar esta unidade de produção.

O “Audi live at the Ingolstadt factory” não é uma novidade, pois desde novembro de 2019 que existe, mas agora tem maior premência devido à impossibilidade de visitar, fisicamente, a fábrica. E para os portugueses aumenta o interesse pois a maioria de nós nunca a iriamos visitar.

Para visitar a fábrica basta ir awww.audi.streame escolher o dia. Hoje, dia 8 de abril, está ligado entre as 11 e as 17.30, amanhã entre as 13 e as 19.30 horas. Depois da pausa pascal, as visitas regressam no dia 15 de abril entre as 11 e as 17.30 horas, seguindo-se o dia 16 de abril entre as 13 e as 19.30 horas. As visitas regressam nos dias 22 e 29 de abril, o primeiro entre as 15.30 e as 21 horas e o segundo entre as 13 e as 19.30 horas.