Ora, algum maluco decidiu que o Mazda 323 era um carro demasiado grande e vai dai lembrou-se de fazer apenas meio carro. Pronto!

Este 323 começou a sua vida como a berlina aborrecida que sempre foi e acabou assim, estando á venda no Facebook há mais de 40 semanas. Perguntamo-nos… porque será que está há tanto tempo á venda?

Se calhar porque este Mazda que tinha quatro portas, passou a ter apenas duas e uma distância entre eixos com menos de dois metros. O autor desta… vá lá, maravilha, cortou a parte do meio entre o pilar A e o pilar B, juntou as duas pontas e tornou as portas traseiras nas portas principais do carro. O banco de condutor e passageiro é o banco traseiro do carro e a bagageira manteve-se igual.

Desconhecemos se o carro passou os testes de resistência e se em termos de segurança não estamos perante um caixão com rodas, mas pelo menos temos de dar a mão à palmatória: não é fácil fazer isto! Vá lá… são 2.200 dólares para salvar esta obra prima. Estar há um ano á venda e ninguém lhe pegar é uma tremenda injustiça.