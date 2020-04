Qual foi o impacto do Covid-19 nas vendas de automóveis na Europa? O confinamento obrigatório e o encerramento de grande parte da economia, o fecho de fábricas e de pontos de vendas, provocaram a tempestade perfeita para a indústria automóvel na Europa. motores AutoMais motores/qual-foi-o-impacto-do-covid-19-nas-vendas-de-_5e8de06c79a1b71956c0ca9d





O confinamento obrigatório e o encerramento de grande parte da economia, o fecho de fábricas e de pontos de vendas, provocaram a tempestade perfeita para a indústria automóvel na Europa.

Porém, nem todos os mercados da União Europeia sofreram da mesma forma e se países houve em que as vendas encontraram um buraco negro debaixo dos pés, outros conseguiram amortecer a queda.

Portugal, por exemplo, perdeu 56,7% das vendas face a março de 2019, mas França recuou 72% face ao período homólogo de 2019. Em Itália, onde a pandemia ajoelhou o país, a quebra foi terrível: 85%. Para perceberem o que foi esta quebra, Itália passou de 194.302 carros matriculados para 28.326 unidades em 2020! Aqui ao lado, em Espanha, também duramente atingida pelo Coronavírus, o atrasar das medidas de confinamento levaram a uma queda de 69% das vendas.

Na Alemanha, o confinamento só surgiu no dia 22 de março e com menos mortes registadas que em outros países, ainda houve alguma atividade económica pelo que o mercado recuou “apenas” 37,7%. Curiosamente, no Reino Unido a queda do mercado é de 44% num país que esteve durante muito tempo aberto e sem medidas de confinamento.

Mas, o mês de março ainda conheceu alguma atividade económica, pelo que a maior preocupação da indústria é o mês de abril, temendo-se que por baixo dos pés não se abra uma cratera ou um buraco negro, mas um abismo do qual não se veja o fundo. Aliás, olhando à pandemia de Covid-19 espalhada por todo o globo, o mercado americano será duramente atingido, a União Europeia terá de tomar decisões sobre um dos setores mais importantes da economia europeia que poderá perder 90% das vendas em abril e apenas a Ásia começa a dar mostras de recuperação. O que não deixa de ser uma boa notícia para alguns construtores europeus com capacidade de produção na China e em outros países asiáticos.

