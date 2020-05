Como em tudo, também o mercado automóvel tem as suas tendências. Se há 15/20 anos as carrinhas tinham uma procura muito particular no nosso país, pela sua franca expressão, hoje são os SUV que proliferam, neste caso, tanto em Portugal como na Europa. Agora, sendo frio na análise, para uma família, qual será a melhor opção; uma carrinha ou um SUV?

Uma carrinha, com a bagageira de tamanho XL que oferece face a um carro, é uma opção naturalmente familiar. O espaço no habitáculo também é uma referência. Pelas suas dimensões é um modelo que se adapta melhor a grandes viagens, em autoestrada por exemplo. Ao volante, são propostas que, pelas suas proporções, nunca são tão ágeis e em percursos mais urbanos, as suas dimensões exigem maiores cuidados. Os consumos, em relação a um carro, são também maiores, fruto do peso ser superior.

Um SUV tem três variantes: pequeno, médio e grande (geralmente de 7 lugares). Para apresentar argumentos de habitabilidade que façam frente às carrinhas, temos que nos ficar pelos dois últimos tipos. Os SUV marcam desde logo por duas características: elevada altura ao solo e estética de laivo aventureiro. O espaço interior é equiparado ao de uma carrinha, se for um SUV grande, pode ser até maior. Em estrada os SUV permitem maior polivalência na utilização, facilmente adaptando-se a qualquer registo. Seja no meio urbano ou fora dele, a maior altura ao solo torna-os carros muito agradáveis ao volante, geralmente com uma agilidade interessante, mesmo em cidade, e com a vantagem que nos permitem também incursões fora de estrada.

Consideramos por isso que um SUV consegue suprir todas as necessidades de uma carrinha, oferecendo uma imagem mais sugestiva, uma condução mais envolvente e uma altura ao solo que permite outros voos. Obviamente que podem existir exceções em ambos os casos, fruto de existirem inúmeras opções de mercado. Mas, de uma maneira geral, entre SUV e carrinha, a nossa escolha seria óbvia.