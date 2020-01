PSA mantém-se na “Climate Change A-List” do projeto “Carbon Disclosure Project” O grupo PSA acaba de ser distinguido pelas ações tendentes a reduzir as emissões e, naturalmente, atenuar os riscos climáticos e de desenvolvimento de uma economia de baixo carbono. motores AutoMais motores/psa-mantem-se-na-climate-change-a-list-do_5e31a9f2c935e5129397f8df





Por via disso, o PSA Group acabou incluído na “A-list” do “Carbon Disclosure Project” (CDP). Recordamos que o grupo francês entrou, pela primeira vez, nessa lista de excelência em 2016. Para chegar a este resultado, o PSA Group certificou as metas de redução de emissões de CO2 da PSA Automobiles como estando conformes as exigências para manter as metas do Acordo do Clima de Paris. Além disso, o grupo liderado por Carlos Tavares assumiu a posição de líder do “Climate and Energy Benchmark” que classifica os construtores automóveis de acordo com a sua propensão para promover ativamente veículos de baixas emissões e o seu investimento em novas tecnologias.

Sobre esta conquista,Carlos Tavares, Presidente do Conselho de Administração do Groupe PSA, referiu: “Estamos orgulhosos por o CDP (Carbon Disclosure Project) reconhecer o trabalho árduo das equipas do Groupe PSA, que se empenharam em pilotar, com sucesso, a nossa transição para o baixo carbono e em manter uma mobilidade limpa, segura e acessível para os cidadãos. Olhamos para este desafio de um ponto de vista ético tendo em conta as gerações futuras e assumimos o nosso papel no esforço mundial de redução das emissões de carbono, a um ritmo sem precedentes. Para combater as mudanças climáticas, todos os setores económicos deveriam ser forçados a empreender esforços de redução proporcionais ao seu nível de emissões e ao mesmo ritmo. Isso ajudaria os consumidores a fazerem a sua própria avaliação em matéria de emissões de CO2, entre o que é absolutamente essencial e o que não o é, tendo em conta a necessária revolução nos hábitos de consumo, recomendada por cientistas, relativamente à atual emergência climática.”

Já Paul Simpson, CEO da CDP, referiu: “Dou os parabéns às empresas que este ano obtiveram um lugar na ‘A-List’ do CDP pela sua liderança na performance ambiental e na transparência para o exterior. As empresas desta lista dominam o mercado de sustentabilidade empresarial, enfrentam os riscos ambientais e preparam-se para prosperar na economia do futuro.”