Durante o período de interrupção da produção, a PSA Mangualde implementou um protocolo de medidas sanitárias reforçadas, adaptadas ao contexto de cada instalação industrial, comercial, de serviços e de Investigação & Desenvolvimento (R&D).

Este protocolo foi enriquecido com a contribuição dos representantes dos trabalhadores e foi auditado.

O reinício gradual da produção ocorrerá nas próximas semanas, com uma primeira fase entre 4 e 11 de maio (a partir de 11 de maio em França), tendo em conta o contexto comercial (desconfinamento, reabertura dos concessionários e situação comercial de cada modelo) e a normalização progressiva dos fluxos de fornecimento de componentes.

José Luis Alonso Mosquera, diretor da fábrica Mangualde, referiu que“Desde a paragem da nossa fábrica, implementámos um protocolo de medidas sanitárias reforçadas nas nossas instalações, que foi elaborado com o apoio dos serviços médicos da PSA, e enriquecido com a contribuição dos representantes dos trabalhadores. Graças a este esforço coletivo, validado pela auditoria realizada no dia 6 de abril, podemos retomar a produção no Centro de Mangualde, de forma gradual e segura. No dia 6 de maio terão início os trabalhos de preparação nas unidades de ferragem e pintura, e, a partir de 7 de maio, estarão em laboração todas as áreas de produção.”