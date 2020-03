PSA diminui semana de trabalho em Ellesmere Port e estão previstos despedimentos A unidade de produção de Ellesmere Port continua a dar dores de cabeça á PSA e por isso, a semana de trabalho passa a ter quatro dias e despedimentos estão a caminho. motores AutoMais motores/psa-diminui-semana-de-trabalho-em-ellesmere_5e67abdafed2021973a95e9a





A unidade de produção de Ellesmere Port continua a dar dores de cabeça á PSA e por isso, a semana de trabalho passa a ter quatro dias e despedimentos estão a caminho.

Em comunicado a Vauxhall, divisão inglesa da Opel, diz que a fábrica estará a funcionar em três turnos nesses quatro dias, pelo que todos acabarão por cumprir o número de horas de uma semana de cinco dias, mas não estão descartados os “layoff” temporários e até despedimentos.

“A partir de agora iremos avaliar os resultados desta decisão e discutir com representantes dos trabalhadores e os sindicatos quais os impactos destas medidas” diz a Vauhxall em comunicado. Mark Noble, diretor da fábrica, enviou uma carta aos colaboradores, explicando que as medidas tomadas estão ligadas à queda das vendas do Opel Astra Tourer, construída em Ellesmere Port. O inicio da semana de quatro dias será no dia 23 de março.

Esta decisão poderá antecipar a eliminação de 170 postos de trabalho, depois da PSA ter reduzido para metade o número de colaboradores após a compra da Opel/Vauhxall. E o futuro da unidade britânica continua com a espada de Dâmocles em cima do pescoço, pois Carlos Tavares, CEO da PSA, já tinha avisado que o futuro de Ellesmere Port estava dependente da negociação das taxas aduaneiras zero após o Brexit.

E no Reino Unido, todos acreditam que a unidade britânica tem mesmo o futuro ameaçado, pois não é expectável que o novo Astra seja fabricado ali. “A sensação generalizada é que estamos a caminho de uma morte certa” disse um colaborador ao Automotive News Europe, e a carta enviada por Mark Noble só aumentou os receios. Junta-se a isto o facto do PSA Group ter parado os investimentos no Reino Unido, esperando decisões do Brexit. Caso a negociação chegue a bom porto e não hajam taxas aduaneiras, a PSA deverá investir forte na unidade de Ellesmere Port.

Para já, a unidade de produção britânica estará em atividade com o Astra Tourer até 2022, sabendo-se que a Opel já anunciou em janeiro que o novo Astra chega em 2021 e que a carrinha será lançada em 2022, sendo ambos fabricados em Russelsheim, na Alemanha. Quer isto dizer que Ellesmere Port e a fabrica de Gliwice, na Polónia, mudarão de projeto. A primeira não se sabe se fica ou fecha, a segunda vai passar a produzir comerciais.