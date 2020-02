PSA alcança rentabilidade recorde em 2019 antes da fusão com a FCA Segundo o relatório e contas divulgado, o PSA Group teve uma margem operacional recordista de 8,5% e a receita aumentou 1% para 74,7 mil milhões de euros. motores AutoMais motores/psa-alcanca-rentabilidade-recorde-em-2019_5e567a1bb34dee12adbe8e56





Contas feitas a tudo isto, o PSA Group liderado por Carlos Tavares registou um lucro operacional ajustado de 6,32 mil milhões de euros (mais 11%) e o lucro líquido ficou nos 3,2 mil milhões de euros, mais 13,2%. O dividendo por ação subiu para 1,23 euros, 58% mais que em 2018.

Tudo isto apesar das vendas da PSA terem recuado 10% para 3,49 milhões de unidades, mas o grupo ter reduzido custos de forma assinalável e ter comercializado mais modelos lucrativos como o Citroen C5 Aircross.

Segundo analistas independentes, o PSA Group voltou a mostrar muita solidez com resultados que fazem da empresa uma das mais sólidas do mercado, como destacam, por exemplo, os analistas financeiros da Oddo-BHF.

O PSA Group mantém o objetivo para o triénio 2019-2021 de ter uma margem de lucro operacional na divisão automóvel de 4,5%. Segundo Philippe de Rovira, diretor financeiro da PSA, “este é o patamar mínimo e muito conservador, pois a nossa neta interna é sempre melhorar o desempenho, por isso não se agarrem muito a este indicador, pois queremos muito mais.”

A estratégia de Carlos Tavares quando chegou à PSA em 2014 era clara: combater os gastos excessivos, reduzir custos, aumentar a rentabilidade dos modelos com aumento de preços e de qualidade oferecida ao cliente e adicionar escala ao grupo. Fez isso com a compra da Renault e dará salto exponencial com a fusão entre a PSA e a FCA. Com redução de custos em áreas sensíveis como as compras, permitiu que a Opel rapidamente passasse a dar lucro. Porém, isso não invalida que a PSA renha de cortar postos de trabalho, como já foi anunciado para o caso da Opel. Lembrar que a margem de lucro operacional da Opel foi, em 2019, de 6,5% e que o lucro operacional subiu de 859 milhões de euros em 2018 para 1,1 mil milhões de euros em 2019.

Apesar deste quadro vantajoso, a PSA acredita que o mercado europeu vai continuar a contrair, no caso, 3% em 2020, com o mercado russo a recuar 2%. Por isso mesmo, sendo o Velho Continente o seu mercado mais importante, Carlos Tavares quer diversificar onde vende carros e a fusão com a FCA será fundamental, até porque lhe dará acesso ao mercado norte americano. O coronavírus irá afetar muito o mercado asiático, pelo que 2020 não será um ano fácil para o PSA Group e para a indústria automóvel mundial.