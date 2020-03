PSA acaba de anunciar o fecho de todas as fábricas europeias até 27 de março Devido ao galopante contágio com Coronavírus, o PSA Group decidiu fechar todas as suas fábricas europeias. motores AutoMais motores/psa-acaba-de-anunciar-o-fecho-de-todas-as_5e6f94e2dcab6f199a2e9130





Devido ao galopante contágio com Coronavírus, o PSA Group decidiu fechar todas as suas fábricas europeias.

A decisão afeta todas as marcas do grupo em França, Alemanha, Polónia e Reino Unido. Não vão todas parar ao mesmo tempo: as unidades de Mulhouse (França) e Madrid (Espanha), fecham hoje; Poissy, Rennes, Sochaux (França), Saragoça (Espanha), Eisenach e Russelsheim (Alemanha), Ellesmere Port (Reino Unido) e Gilwice (Polónia), amanhã; Hordain (França), Vigo (Espanha) e Magualde (Portugal), na quarta feira e Luton (Reino Unido) e Trnava (Eslováquia), na quinta feira.