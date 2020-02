Produção do Tesla Model Y foi antecipada estando à venda em março A casa americana antecipou a produção do SUV Model Y com melhoria na autonomia e performance. motores AutoMais motores/producao-do-tesla-model-y-foi-antecipada_5e381977f000f412c3ac7cb7





A casa americana antecipou a produção do SUV Model Y com melhoria na autonomia e performance.

A Tesla anunciou que já começou a produção do Model Y com o carro a estar disponível já em março. A previsão da casa americana seria começar a produção do SUV compacto no final deste ano e vendas em 2021, mas antecipou numa primeira fase para o verão de 2020 e acabou por voltar a antecipar para março de 2020.

Este anúncio foi feito por Elon Musk durante a apresentação dos resultados financeiros do quarto trimestre de 2019, revelando o CEO da Tesla que a versão “Long Range” com tração integral terá uma autonomia superior a 500 quilómetros, uma generosa diferença face aos 450 quilómetros que a Tesla anunciava.

O Model Y será produzido na Califórnia, na fábrica de Fremont e não na Gigafábrica de Reno, Nevada. A partir de 2021, o carro será produzido em Xangai. Contas feitas, a produção chegará dentro de um ano às 500 mil unidades do Model 3 e do Model Y.

Como já tínhamos aqui referido, o Tesla Model Y bebe inspiração no Model 3 e no maior Model X, exceto as portas asa de gaivota, que no Y são substituídas por portas sem moldura iguais às do 3. O carro será 10% maior que o Model 3 (cujo chassis partilha juntamente com 75% das peças, como o interior) e estará perto de modelos como o BMW X3 e Mercedes GLC.

O Model Y terá três versões: Long Range, Dual Motor e Performance. O primeiro oferecerá 500 km de autonomia, 208 km/h de velocidade máxima e uma aceleração 0-100 km/h em 5,5 segundos. O segundo terá uma autonomia de 450 quilómetros, acelera dos 0-100 km/h em 4,8 segundos com uma velocidade máxima de 216 km/h. Finalmente, o Performance oferece os mesmos 450 km de autonomia, tem uma velocidade máxima de 240 km/h e uma aceleração 0-100 km/h de 3,5 segundos. Mais tarde chegará o Standard Range e depois o Sport, ambos com uma autonomia de 368 km, 192 km/h de velocidade máxima e 5,9 segundos dos 0-100 km/h. Os preços nos EUA vão dos 47 mil aos 60 mil dólares.

O Model Y é compatível com a terceira geração de supercarregadores Tesla e é capaz de carregar a 250 kW, o quer permite recuperar 75% da autonomia em apenas 5 minutos com um pico de carregamento equivalente a 1600 km de autonomia a cada hora.