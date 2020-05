No próximo dia 26 de maio, a Porsche assinala os 70 anos da entrega do primeiro 356 a um cliente.

Aconteceu em Zuffenhausen há 70 anos, aconteceu recentemente quando o primeiro ciente do Taycan recebeu o seu carro nas instalações da Porsche.

Tudo começou no exterior, no campo de visão da Fábrica 1. Foi aí que Ottomar Domnick criou a tradição quando recolheu o seu automóvel no dia 26 de maio de 1950: um Porsche 356 cor “Fish Silver” com o número 5001. Ser o primeiro cliente na Alemanha foi um sonho tornado realidade para este especialista em neurologia e psiquiatria.

Ottomar Domnick tinha 43 anos quando levantou o seu Porsche exatamente a mesma idade de Florian Böhme, o primeiro cliente a recolher em Zuffenhausen o primeiro Taycan no dia 21 de fevereiro, no dia do seu aniversário.

Ottomar Domnick ocupou o lugar do passageiro no seu Porsche 356, ao lado de Herbert Linge, que o convidou para a última volta de teste. Herbert Linge foi um dos primeiros mecânicos a ser contratado depois da Porsche regressar de Gmünd, na Áustria, no final de 1949.

“Eu tinha 14 anos quando comecei a trabalhar na primeira oficina da Porsche. Naquele tempo, eramos seis mecânicos e dois técnicos. Ferdinand Porsche, por vezes, passava na nossa oficina com convidados importantes. Parava sempre para dizer olá enquanto deixava os seus convidados à espera por breves momentos. Isso é algo que nunca irei esquecer,” afirma Herbert Linge, que se recorda claramente de cada recolha na fábrica. “Quando Ottomar Domnick levantou o seu Porsche 356, ele celebrou mesmo a ocasião. Mas ele ia à fábrica todos os dias para ver como estávamos com a produção. Mesmo Ferry Porsche apareceu brevemente quando o doutor foi apresentado ao seu automóvel desportivo.”

Ainda hoje a recolha na fábrica da Porsche de um carro é uma experiência especial para os clientes. Na fábrica, em Zuffenhausen, Tobias Donnevert, responsável pela personalização da Porsche, e a sua equipa recebem cerca de 20 clientes por dia que chegam para recolher o seu automóvel. Em 2019, passaram por ali 2.500 clientes e quase 3 mil em Leipzig.

Antes de levantarem o seu automóvel, os clientes são também convidados a dar uma volta pela fábrica e a ver, entre outras coisas, como o Porsche 911 é produzido em Zuffenhausen. Na agenda está também uma visita ao Museu Porsche. Na Porsche em Leipzig, os clientes recebem informações sobre a produção dos modelos Macan e Panamera. Os clientes podem também fazer um teste num Porsche similar na própria pista FIA da fábrica.

A Domnick Foundation ainda tem a nota de encomenda original de Ottomar Domnick com o número de encomenda 5001. A encomenda foi processada pelo concessionário Volkswagen Hahn porque naquela altura não havia distribuição na Alemanha. “Volkswagen” foi riscada à mão e substituída por “Porsche-Sport” na nota de encomenda. Nos dias de hoje, o Porsche 356 de Ottomar Domnick representa o início da Porsche na Alemanha e significa também o início das recolhas na fábrica de Zuffenhausen.