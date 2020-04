Primeiro acidente do Corvette C8 aconteceu 24 horas depois de sair do stand! o primeiro acidente do Corvette C8 deu-se nos EUA depois do proprietário o ter levantado do stand. motores AutoMais motores/primeiro-acidente-do-corvette-c8-aconteceu-24_5e8b28461a16c91991bffc17





Lembram há uns anos alguém ter batido o recorde de batidela depois de compra? Terá sido com um VW Polo G40. Não interesse, aqui está o recorde mundial: o primeiro acidente do Corvette C8 deu-se nos EUA depois do proprietário o ter levantado do stand.

Esta é uma situação que é um pesadelo: comprar um carro novo e vê-lo destruído pouco depois de o ter retirado do concessionário. Foi isso que sucedeu a um cliente da Corvette que, na Flórida, foi buscar o seu Corvette C8 ao concessionário e registou, até prova em contrário, o primeiro acidente de um cliente da casa americana.

O acidente aconteceu 24 horas depois de ter levantado o seu carro com apenas 368 km. Aparentemente, o condutor do Corvette C8 acertou em cheio na lateral de um Hyundai Accent, cujo condutor estava embriagado e não tinha seguro. Claro que o condutor do carro coreano foi detido e, felizmente, o dono do Corvette tinha seguro robusto o suficiente para cobrir os danos no belo C8.

Triste porque viu o seu carro de sonho amarfanhado numa amalgama de alumínio, fibra de vidro e fibra de carbono, o dono do Corvette estava animado, pois já está a caminho um novinho C8 e os dedos partidos vão acabar por sarar.