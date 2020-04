Em 90 dias, a Porsche vendeu 53.125 carros, um recuo de 5% face ao período homólogo de 2019.

O Cayenne continua a ser o carro mais vendido da casa de Zuffenhausen com 18.417 carros entregues, seguindo-se o Macan com 15.457 unidades vendidas. O 911 comercializou 8.482 veículos nos primeiros três meses deste ano. A Porsche encontrou 1.391 clientes para o Taycan.

“Não estamos sozinhos a sentir os efeitos da pandemia do coronavírus nas nossas vendas. Mas o nosso foco agora é estarmos juntos com os nossos parceiros de negócio pelo mundo. Ao trabalharmos juntos, estamos em posição para reagir rápida e apropriadamente aos futuros desenvolvimentos,” afirmou Detlev von Platen, membro do conselho executivo para vendas e marketing da Porsche, acrescentando que “depois deste desafiante primeiro trimestre, estamos agora ativamente a preparar o reinício da produção. A nossa principal prioridade será sempre a saúde dos nossos funcionários, dos funcionários dos nossos parceiros no retalho e, claro, a saúde dos nossos clientes. Estamos confiantes de que o futuro é positivo, não apenas porque vemos uma clara recuperação no mercado chinês; quase todos os nossos Centros Porsche já reabriram.”