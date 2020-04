Porsche vai lançar versão GTS para o Cayenne Coupé A gama Cayenne Coupe vai ser enriquecida com uma versão GTS que foi “apanhada” sem camuflagem. motores AutoMais motores/porsche-vai-lancar-versao-gts-para-o-cayenne-_5e8f38c854821b1985bb1292





A gama Cayenne Coupe vai ser enriquecida com uma versão GTS que foi “apanhada” sem camuflagem.

Esta nova versão vai fechar o espaço que existe entre o Cayenne Coupe S e o Turbo. Os escapes elíticos, as jantes, e todos os painéis são todos da mesma cor, denunciam-no como sendo o novo GTS. A barra luminosa a toda a largura da traseira parece mais escura, o mesmo acontecendo com os farolins.

O carro terá suspensões revistas, com opção de molas pneumáticas, o carro parece estar mais perto do chão que um Cayenne normal, o que vem confirmar que este é o GTS, pois o Macan GTS está rebaixado 15 mm. A travagem deverá ser melhorada e o motor será o V8 de 4.0 litros do Panamera Grand Tourer. São 460 CV que o colocam confortavelmente entre o Cayenne S e Cayenne Turbo. Quanto a mais pormenores, teremos de esperar pelos comunicados da Porsche que nos darão os detalhes das performances e, como sucede em Portugal, o preço final do carro.