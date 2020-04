O sucesso do Taycan entusiasmou a Porsche a lançar uma versão mais barata e só com tração traseira.

O Taycan é oferecido em três versões: 4S (110.128 euros), Turbo (158.221 euros), Turbo S (192.661 euros) e a casa de Weissach quer, agora, introduzir uma variante mais barata e só com tração traseira. Ou seja, ter um carro abaixo do Taycan S, igualmente com menos performance. Ou seja, democratizar o modelo elétrico. Como se fosse possível democratizar um Porsche. Adiante!

Com apenas tração traseira, a bateria será de menor capacidade e a potência inferior – o Taycan S tem 530 CV e 407 km de autonomia – até porque usará apenas um motor. O carro deverá ser revelado no final do ano e deverá ficar no limite dos 100 mil euros em termos de preço.