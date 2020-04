Porsche Taycan ganha dois trofeus no “Carro Mundial do Ano” O modelo elétrico da casa de Zuffenhausen ganhou os prémios de “Carro de Luxo do Ano” e “Carro desportivo do Ano” atribuídos pelo “Carro Mundial do Ano 2020”. motores AutoMais motores/porsche-taycan-ganha-dois-trofeus-no-carro_5e8f3fd6202c5331b3e26d76





O Porsche Taycan bateu, no galardão de “Carro Desportivo do Ano”, o 911 e o 718 Cayman, conforme foi divulgado pela organização em conferência de imprensa online.

Sobre esta dupla vitória do Taycan, Michael Steiner, membro do conselho executivo da Porsche na área de pesquisa e desenvolvimento, referiu que “esta dupla vitória nas categorias ‘Carro Desportivo do Ano’ e ‘Carro de Luxo do Ano’ sublinha os objetivos que tínhamos quando desenvolvemos o Taycan. Queríamos um carro focado no condutor, totalmente elétrico que fosse capaz de ser um carro de elevadas performances. Ao mesmo tempo, quisemos fazer um carro para usar no quotidiano e com luxo contemporâneo. Estamos muito felizes que os jurados do ‘Carro Mundial do Ano’ tenham premiado este esforço.”