A Porsche Automobil Holding SE acaba de anunciar a compra de mais capital da Volkswagen AG, passando a controlar 53,3% do capital.

A troco de 81 milhões de euros, a Porsche SE aumentou 0,2% a sua posição no capital da Volkswagen AG, pretendendo com esta movimentação dar um sinal aos investidores e ao mercado do seu compromisso com o Grupo Volkswagen.

Quanto aos resultados financeiros, também revelados há pouco, o resultado apurado após impostos no final do primeiro trimestre, foi de 99 milhões de euros, claramente abaixo dos 1,2 mil milhões de euros ganhos em igual período de 2019. O resultado foi impactado pela pandemia de Covid-19 e pelo lucro reduzido do investimento feito na Volkswagen AG.

O segmento ITS (Inteligent Transportr Systems) gerou um lucro de 26 milhões de euros, ligeiramente acima do experimentado em 2019. O resultado após impostos é negativo em 5 milhões de euros, acima dos 4 milhões negativos do ano passado.

A liquidez do grupo Porsche SE aumentou para os 568 milhões de euros, ligeiramente acima dos 553 milhões de euros apurados em dezembro de 2019. O dinheiro gasto com o reforço da posição na Volkswagen AG foi largamente compensado com o reembolso de impostos e com o recebimento de juros desses reembolsos.

O conselho de administração da Porsche SE declarou-se, à face da situação criada pela pandemia de Covid-19 e pelo facto da Volkswagen AG ter abandonado a sua previsão de resultados para 2020, incapaz de prever os resultados finais de 2020 com absoluta precisão. Apesar de tudo isto, a Porsche SE espera um resultado positivo depois de impostos no final do ano fiscal de 2020.

A previsão de liquidez não será afetada pela atual situação, sendo que deixando de lado investimentos adicionais, a liquidez do grupo estará entre os 0,4 e os 0,9 mil milhões de euros em dezembro de 2020.