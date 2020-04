A divisão de personalização da Porsche desenvolveu um novo conceito de interior em pele bicolor especificamente para o 911.

O interior em pele apresenta uma combinação de cores, materiais e apontamentos individuais disponível desde já na lista de opcionais da gama 911. O pacote de equipamento inclui centros dos bancos dianteiros e traseiros com acolchoamento, que se estende aos painéis das portas, assim como a outros revestimentos em pele a partir da ampla oferta da Porsche Exclusive Manufaktur.

Como cores disponíveis existem combinações Vermelho Bordeaux /Crayon e Preto/Cinzento Ardósia, Cinzento Ardósia/Verde Islândia e Azul Grafite /Bege Mojave. As numerosas costuras decorativas, assim como pespontos em cruz no volante são em cor contrastante. Outros detalhes incluem o logótipo Porsche Exclusive Manufaktur em relevo na cobertura da tampa do compartimento de arrumação na consola central e o Escudo Porsche em relevo nos apoios de cabeça, assim como as saídas dos cintos de segurança em “Race-Tex” nos modelos Coupé.

“A personalização desempenha um papel importante na Porsche,” afirma Alexander Fabig, vice-presidente do departamento de personalização e clássicos da Porsche, esclarecendo que “cerca de 90 por cento de todos os modelos 911 vendidos a clientes são personalizados e 25% vendidos em todo o mundo passam pela Porsche Exclusive Manufaktur. Com a nova opção ‘Interior em Pele Exclusive Manufaktur’, acrescentamos outro destaque à nossa gama, a qual engloba, aproximadamente, 700 opções. Inicialmente, vamos oferecer quatro combinações de cores, com outras a seguirem-se mais tarde.”