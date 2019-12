Porsche lança Macan GTS, o mais desportivo da gama a partir de 111.203€ A gama do SUV mais pequeno da Porsche acaba de ser complementada com a versão GTS: 380 CV e orientado para uma utilização mais desportiva. motores AutoMais motores/porsche-lanca-macan-gts-o-mais-desportivo-da-_5df8a77111db0d799faec084





O Macan GTS tem um motor V6 biturbo com 2.9 litros que debita 380 CV, mais 20 CV que o modelo anterior, e um binário de 520 Nm (mais 20 Nm). A caixa é uma unidade PDK (dupla embraiagem) e com o pacote opcional Sport Chrono, acelera dos 0-100 km/h em 4,7 segundos (menos 3 décimos que o anterior), tocando os 261 km/h de velocidade máxima. Quanto aos consumos, o Macan GTS destaca valores WLTP entre 12,0 e 11,4 l/100 km.

O GTS (Grand Turismo Sport) afirma-se como modelo desportivo, oferecendo o sistema de amortecimento da suspensão PASM (Porsche Active Suspension Management) com afinação especial, foi rebaixado 15 mm face aos Macan comuns e tem disponível como opcional a suspensão pneumática que rebaixa mais 10 mm o chassis.

As jantes de liga leve RS Spyder são de 20 polegadas e como é habitual na Porsche, a travagem está sobredimensionada com discos ventilados e perfurados nos dois eixos (360 x 36 mm à frente e 330 x 22 mm atrás). E se entender que este sistema de série não dá garantias, pode abrir os cordões à bolsa e adquirir os PSCB (Porsche Surface Coated Brake) com revestimento em carboneto de tungsténio ou os PCCB (Porsche Ceramic Composite Brake), com discos em carbono-cerâmica.

Para o Macan GTS, a Porsche instalou um sistema de escape específico do carro, com um som mais profundo e que, nas palavras da Porsche, acentua o prazer de condução.

No que toca ao estilo, o Macba GTS tem várias diferenças: p pacote Sport Design é aplicado de série, com novos acabamentos á frente e atrás, saias laterais pronunciadas e as inevitáveis zonas dos para choques pintadas de preto, ou não estivéssemos a falar de uma versão GTS. Os faróis LED com o sistema PDLS (Porsche Dynamic Liught System) e os farolins traseiros escurecidos, fazem parte das caraterísticas deste Macan. No interior, revestimentos em Alcantara no centro dos bancos, nos apoios de braços e painéis de porta e alumínio escovado formam um conjunto elegante e desportivo. O volante multifunções é forrado a pele e tem as patilhas que controlam a caixa de velocidades PDK. Os bancos são desportivos com regulação elétrica e forte apoio lateral, ou não estivéssemos a falar de um Porsche com ambições desportivas.

O equipamento é completo, mas pode ser alargado com as opções de som Bose, carregamento sem fios do smartphone, cruise control adaptativo com assistente de engarrafamento, Park Assist com câmara de marcha atrás, para brisas aquecido e ionizador, são alguns dos opcionais que pode colocar no Macan GTS. O que vai, naturalmente, incrementar o preço de um carro já disponível para encomenda por um preço de 111.203 euros.