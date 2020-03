Porsche explica porque o 911 Turbo S é muito mais potente que o anterior O novo 911 Turbo S debita 650 CV e 830 Nm de binário, mas sabe a razão para o novo modelo ter este nível de potência e binário? motores AutoMais motores/porsche-explica-porque-o-911-turbo-s-e-muito-_5e665a7a8ca77d1967956142





Frank Steffeb Walliser, o chefe de engenharia da Porsche, em entrevista à revista norte americana Road & Track, explicou o porquê deste nível de potência do novo 911 Turbo S ser tão elevado face à anterior geração.

Recordamos que o 911 Turbo S da geração 991 tinha 580 CV e 700 Nm de binário, valores generosos e que faziam do modelo um dos mais velozes do mercado, mas “se você pegar num carro de 580 CV e lhe der mais 20 ou 30 CV ninguém vai dar por isso! A razão para fazer um novo 911 Turbo é fazê-lo sentir alguma coisa, que possa perceber a diferença e, na realidade, queríamos dar um passo em frente neste capítulo” disse Frank Walliser.

Ou seja, a Porsche queria fazer um carro com mais performance. Não mudando a cilindrada de 3.8 litros, o bloco é totalmente diferente do anterior pois tem base no novo motor de 3.0 litros que equipa os outros 911. E a cilindrada é esta porque “assim conseguimos ter o rácio ideal entre diâmetro e curso para um motor de elevadas performances.”

Com esta mecânica, o 911 Turbo S corre dos 0-100 km/h em 2,7 segundos e toca os 200 km/h em 8,9 segundos. Ou seja, 0,2 segundos menos para chegar aos 100 km/h e um segundo menos para chegar aos 200 km/h, que o anterior 911 Turbo. “Em utilização, percebe-se, facilmente, o tamanho do motor e a sua flexibilidade e quando os turbos chegam à pressão máxima, o carro é verdadeiramente impressionante.” Por isso, Walliser diz que este 911 Turbo S “é um carro mais complicado.”

A Porsche ainda não divulgou nada sobre o 911 Turbo, a versão “normal” deste poderoso Turbo S, que deverá chegar apenas no final do ano.