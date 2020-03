Porsche exibe-se em Amelia Island com vários Taycan revivalistas O Concours d’Elegance Amelia Island foi palco para a Porsche revelar um trio de Taycan decorados de forma revivalista. motores AutoMais motores/porsche-exibe-se-em-amelia-island-com-varios-_5e6b5a279d64b9194ad16eaa





O Concours d’Elegance Amelia Island foi palco para a Porsche revelar um trio de Taycan decorados de forma revivalista.

A casa de Zuffenhausen possui uma invejável história no desporto automóvel, sendo responsável, por isso mesmo, por algumas das mais fantásticas decorações da competição automóvel. Três dessas icónicas decorações surgiram, assim, nestes Taycan, lembrando o Team Salzburg e o Porsche 917K das 24 Horas de Le Mans de 1940, o 917 “Couchon Rose” de 1971 e um carro com as cores da Brumos Racing.

Todas elas têm uma história fantástica, mas o “Couchon Rose” destaca-se até pela ideia base.

Não sabemos se a Porsche vai oferecer estas decorações para o Taycan, mas recordamos que o 918 Spyder tinha a possibilidade de ser personalizado com decorações clássicas de modelos de competição. E tal como sucede com estes Taycan, estamos a falar de película e não de pintura.

Lembrar, também, que o Porsche Taycan está nos finalistas do Carro do Ano Mundial, nas categorias de design e luxo, acompanhando na categoria “Performance” os Porsche 911 e 718 Boxster e Cayman.