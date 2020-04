Porsche Exclusive GT: um coupé de quatro lugares? Olhando assim de repente, digam lá que este não poderia ser um Porsche de quatro lugares? motores AutoMais motores/porsche-exclusive-gt-um-coupe-de-quatro_5e9480a3216cee31ad9fbda4





Olhando assim de repente, digam lá que este não poderia ser um Porsche de quatro lugares? Porém, não passa de um protótipo concebido por um designer russo, Ilya Zakharov, ao qual deu o nome de Exclusive GT.

Este modelo foi o seu projeto de tese e teve de cumprir alguns requerimentos para que fosse aceite como tal. Ora, tinha de ser um carro capaz de andar quotidianamente com dupla face: monolugar desportivo capaz de ir até á pista de vez em quando, mas com capacidade para levar quatro pessoas a bordo quando necessário.

O resultado é este modelo que, claro, pouco ou nada tem a ver com um Porsche. Mesmo que aqui e ali se notem inspirações em modelos do passado, a verdade é que o Exclusive GT é um automóvel compacto, tem apenas duas portas que dão acesso a um habitáculo com quatro lugares, um conceito muito semelhante ao do Koenigsegg Gemera. O seu criador não indicou que tipo de mecânica um carro destes teria, mas não será preciso pensar muito para perceber que este seria um carro elétrico. E, evidentemente, não tem nada a ver com a Porsche.