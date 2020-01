Porsche desafia a indústria com um crescimento de 10% nas vendas em 2019 Com quase toda a indústria automóvel a lamber as feridas de um ano pouco entusiasmante em termos de vendas, a Porsche emerge como um caso de estudo ao registar um crescimento de 10% em 2019. motores AutoMais motores/porsche-desafia-a-industria-com-um_5e1d9fafbcbd0b1bf5bb9729





Com quase toda a indústria automóvel a lamber as feridas de um ano pouco entusiasmante em termos de vendas, a Porsche emerge como um caso de estudo ao registar um crescimento de 10% em 2019.

Contas feitas, a Porsche vendeu 280.800 carros no ano passado, com destaque para os SUV, o Macan e o Cayenne. Detlev von Platen, chefe de vendas da Porsche, referiu em comunicado que “estou otimista que conseguiremos sustentar este crescimento com forte procura em 2020. Crescimento esse que está alicerçado nos SUV e no facto do livro de encomendas do Taycan estar absolutamente cheio.”

A Porsche é a divisão mais rentável do grupo VW e está lançada na “corrida” da mobilidade elétrica com o Taycan, o rival do Tesla Model S. Cresceu vendas na China e nos EUA (8%), os seus maiores mercados, com 86.752 carros comercializados a oriente e 61.568 unidades por terras do Tio Sam. Na Alemanha, as vendas subiram 15% para 31.618 unidades.