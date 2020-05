A casa alemã chama-o de extravagante e único, mas também elegante, mas o Porsche 911 Targa acaba por ser um regresso ao passado completando antes do verão o trio de ofertas do 911.

O Targa recebe versões de tração integral, destacando a capota totalmente automática e como no modelo de 1965, tem o mesmo arco que aumenta a rigidez e o tejadilho rígido por cima dos bancos dianteiros, com uma bolha traseira. Dizer que o tejadilho abre e fecha em apenas 19 segundos.

O 911 Targa está equipado com o “boxer” com 3.0 litros biturbo, aqui com 385 CV e tração integral. Com o Pacote Sport Chrono, o 911 targa chega dos 0-100 km/h em 4,2 segundos. Na versão Targa 4S, o bloco para 450 CV e o mesmo exercício de aceleração em 3,6 segundos. A velocidade máxima é de 289 e 304 km/h, respetivamente. Ganhos evidentes na aceleração (menos 1 décimo no Targa 4 e menos 4 décimos no Targa 4S, face ao anterior modelo) e na velocidade (mais 2 km/h e mais 3 km/h, respetivamente, face ao Targa anterior). Ambos têm a caixa de dupla embraiagem PDK com 8 velocidades e o sistema Porsche Traction Management (PTM). Se desejar, pode encomendar o seu 911 Targa com a caixa manual de sete velocidades.

O sistema de amortecimento variável de controlo eletrónico, PASM (Porsche Active Suspension Management), faz parte do equipamento de série do 911 Targa. Tem duas configurações de ajuste manual, Normal e Sport. O Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), o qual inclui bloqueio eletrónico do diferencial traseiro com distribuição variável do binário, é de série nos Targa 4S e está disponível como opção nos Targa 4, o mesmo sucedendo com o Modo Porsche Wet. Os sensores nas cavas das rodas são capazes de detetar água no asfalto e, se estiver presente uma elevada quantidade de água, um aviso no painel de instrumentos recomenda ao condutor que passe, de forma manual, para o Modo Wet. A resposta ao condutor é então adaptada às condições para garantir a máxima estabilidade.

O carro usa pneus 235/40 ZR em jantes de 19 polegadas no eixo dianteiro e 295/35 ZR em jantes de 20 polegadas no eixo dianteiro, já o Targa 4S tem 245/35 ZR em jantes de 20 polegadas à frente e 305/30 ZR em jantes de 21 polegadas atrás.

Na travagem, o Targa 4, tem discos de travão com 330 milímetros de diâmetro com pinças de quatros êmbolos, enquanto que no Targa 4S as maxilas têm seis êmbolos no eixo dianteiro, quatro no traseiro, com discos de 350 mm em ambos os eixos. O Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) é oferecido como opção.

Para lá disto, o Porsche 911 Targa oferece pela primeira vez o Porsche InnoDrive, o qual inclui cruise control adaptativo, a função Smartlift, que mexe na altura ao solo e uma lista de opções complementada por uma alargada gama da Porsche Tequipment e novas opções de personalização da Porsche Exclusive Manufaktur. Mais tarde haverá uma versão especial do 911 Targa que misturará a história com a atual tecnologia disponível.

O Porsche 911 Targa arranca no verão com preços de 160.783 euros do Targa 4, 178.076 euros para o Targa 4S e 176.251 euros para a versão com caixa manual de sete velocidades.