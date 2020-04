Inconfidências de Laurens van der Acker, patrão do estilo da Renault, numa entrevista à revista britânica AutoExpress parecem indicar que o Megane dará lugar a outro modelo.

Modelos elétricos e SUV, é esta a orientação da Renault, tal como já o AUTOMAIS ontem tinha referido. Mas não é exclusivo da casa francesa, pois este é, agora, o mantra da maioria dos construtores, ainda grogues com o soco vibrado pelo SARS Cov-2. E se a eletrificação é importante para conseguir evitar pagar chorudas multas á União Europeia, oferecer SUV é mais importante pois já representam uma enorme fatia das vendas europeias.

Laurens van der Acker disse na entrevista que “o Megane está num segmento cada vez mais sobre pressão. Nós devemos apostar onde está o futuro.” Ou seja, fica evidente que o Megane, um modelo com 25 anos, não tem o seu lugar seguro na gama da Renault. Com uma quebra de vendas acentuada nos últimos anos, a gama Megane (e o próprio segmento) podem ser extintos em 2030. A quinta geração do Megane será lançada em 2022 ou 2023 e em 2030 poderá não haver uma sexta geração.