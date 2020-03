Pininfarina revelou ultra exclusiva versão Battista Anniversario Serão apenas cinco unidades Anniversario do Battista, tornando o já exclusivo hiper carro elétrico mais exclusivo. motores AutoMais motores/pininfarina-revelou-ultra-exclusiva-versao_5e5e55045e843f178088c2f3





Serão apenas cinco unidades Anniversario do Battista, tornando o já exclusivo hiper carro elétrico mais exclusivo.

O Battista Anniversario celebra os 90 anos da Pininfarina, a casa italiana que hoje é propriedade da indiana Mahindra e se transformou em construtor, e será produzido em apenas cinco exemplares, já depois do Battista entrar em produção.

Segundo Luca Borgogno, o responsável pelo estilo do Battista e do Battista Anniversario, lembrou que esta edição muito especial do híper carro elétrico tem como destaque a pintura bicolor com cores retiradas dos antigos catálogos da Pininfarina. Cada carro tem de passar três semanas para completar a pintura, pois é pintado à mão – inclusive a linha que separa as duas cores – e precisa de ser desmontado depois de cada demão de tinta.

O Anniversario estreia o pacote de acessórios Furiosa, que adiciona um spliter dianteiro, laminas laterais e um difusor traseiro de maiores dimensões. São adicionadas peças aerodinâmicas que fazem o carro curvar mais depressa ao oferecer mais força descendente. Opcional no Battista é de série no Anniversario. Completam esta série muito especial, logótipos específicos.

O carro terá jantes de alumínio forjado com pneus Pirelli P-Zero, no interior há novos bancos e muitos detalhes em azul. O preço ainda não foi revelado.