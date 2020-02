Pininfarina recruta Kevin Rice como novo responsável pelo estilo Cumprindo 90 anos de vida, a Pininfarina recrutou um novo responsável criativo que esteve na BMW, Opel e Mazda. motores AutoMais motores/pininfarina-recruta-kevin-rice-como-novo_5e4e9173ecd625127875bbf3





Cumprindo 90 anos de vida, a Pininfarina recrutou um novo responsável criativo que esteve na BMW, Opel e Mazda.

Kevin Rice, 56 anos, será o responsável criativo e de estratégia dos três departamentos de estilo da Pininfarina: automóvel, industrial e arquitetura. O britânico vai ocupar o lugar deixado vago por Carlo Bonzanigo devido a razões pessoais já no dia 1 de março.

O novo responsável criativo da Pininfarina estudou design de transportes em Inglaterra e começou a sua carreira na Opel em 1986, mundando-se depois para a BMW, onde esteve 13 anos e foi responsável pelo estilo exterior do Série 1, Série 3 e Série 4. Em 2014, Kevin Rice regressou à Mazda (já lá tinha estado entre 1995 e 2000) como patrão do estilo da casa japonesa, mas saiu em 2018 para se juntar à Cherry Automobile como responsável pelo desgin da casa chinesa. Junta-se, agora, à Pininfarina com responsabilidades alargadas, uma tarefa nada fácil olhando ao passado da casa fundada por Battista “Pinin” Farina em 1930.

Com um passado brilhante em termos de modelos icónicos, a Pininfarina foi evoluindo até ser duramente atingida pela crise de 2018. Vendeu as suas fábricas, capazes de construir modelos especiais e de produção limitada, mas nem isso evitou que a Pininfarina acabasse vendida aos indianos da Mahindra, em 2016, por um valor de 25,3 milhões de euros. Com escritórios em Itália, Alemanha, China e Estados Unidos da América, a Pininfarina conta com mais de 700 colaboradores (400 em Itália) tendo como “core business” o estilo e engenharia automóvel, embora tenha neste momento oferta em design industrial e arquitetura. Esta última divisão foi contratada para desenhar um luxuoso condomínio em Estepona, perto de Marbella.