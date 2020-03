Peugeot 208 venceu o troféu “Carro do Ano 2020” O utilitário francês foi o grande vencedor do “Carro do Ano 2020” derrotando o Tesla Model 3 e o Porsche Taycan. motores AutoMais motores/peugeot-208-venceu-o-trofeu-carro-do-ano-2020_5e5e2b26871c731785bdd7d1





Ao contrário da última edição, o Peugeot 208 ganhou confortavelmente face ao Tesla Model 3, tendo os resultados sido anunciados num vazio Palexpo onde amanhã teria início o Salão de Genebra. Recordamos que o Carro do Ano 2020 tem um jºuri composto por 60 jornalistas, dos quais dois são portugueses.

Curiosamente, os quatro primeiros classificados do Carro do Ano 2020, são veículos elétricos ou têm versões elétricas. O vencedor oferece uma variante elétrica complementando uma gama que inclui motores térmicos. O 208 ganhou clm 281 pontos, seguido do Tesla Model 3 com 242 pontos e o Porsche Taycan com 222 pontos. Seguiram-se o Renault Clio, que também oferece uma versão totalmente elétrica, Ford Puma, Toyota Corolla e o BMW Série 1.

O 208 faz parte de uma longa lista de modelos bem sucedidos na eleição do Carro do Ano, com o 504 (1969), 405 (1988), 307 (2002), 308 (2014) e o 3008 (2017). Jean Philippe Imperato, CEO da Peugeot, na hora de receber o galardão disse que “era uma grande honra receber o prémio” acrescentando que “adoramos o automóvel e reconhecemos que o júri do Carro do Ano é constituído por pessoas muito conhecedoras e por isso, estamos honrados com a vitória. Foi uma boa surpresa para nós!”