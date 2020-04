Parabéns a você: Volvo faz hoje 93 anos! Alguns já estão a rasgar as vestes pela imprecisão história, pois no dia 14 de abril de 1927 não foi o dia da constituição da empresa ou da sua génese. motores AutoMais motores/parabens-a-voce-volvo-faz-hoje-93-anos_5e95e58c167deb31ca102bb5





Alguns já estão a rasgar as vestes pela imprecisão história, pois no dia 14 de abril de 1927 não foi o dia da constituição da empresa ou da sua génese. Mas foi neste dia que há 93 anos saiu da fábrica de Lundby, em Gotemburgo, o primeiro carro da Volvo.

Foipelas 10 horas da manhã desse dia que o diretor de vendas, Hilmer Johansson,

Levou para a rua o Volvo ÖV4. Modelo que mais tarde ficaria conhecido como “Jakob”. Era um descapotável azul-escuro com motor de 4 cilindros. A carroçaria era construída sobre um quadro de madeira de faia e freixo, coberta com folha metálica e estava disponível nesta única combinação de cores, azul-escuro com guarda-lamas pretos.

Os “heróis” que deram origem à Volvo foram Assar Gabrielsson e Gustav Larson, homens humanistas que na altura do lançamento do carro disseram “os automóveis são conduzidos por pessoas. Por isso, tudo o que fizermos na Volvo deve contribuir, antes de mais, para a sua segurança.”

Nascia, assim, a quase obsessão da Volvo pela segurança, aproveitando, também, uma área do negócio a que quase ninguém prestava muita atenção e o facto de não existir um automóvel suficientemente robusto e preparado para o clima inóspito e os rigorosos invernos da Escandinávia.

Esses dois fatores e a elevada sinistralidade nas estradas suecas nos anos 20, levou a Volvo a empenhar-se em produzir automóveis, reclama a casa sueca, que devem ser sinonimo de alegria, progresso e liberdade, nunca de sofrimento e morte.

E a verdade é que ao longo destes 93 anos, o posicionamento e os valores da marca não mudaram. A Volvo continua com o foco nas pessoas, na segurança, na vida, no respeito. A forma mais fácil de perceber todas as inovações introduzidas pela marca sueca é pensar em tudo o que cada automóvel detém em termos de segurança, do cinto de três pontos, à terceira luz de travagem, passando pelos airbags, deteção de peões, automóveis, ciclistas ou animais com travagem automática, e dezenas de outros gadgets de segurança, tudo inovação Volvo.

E, tem de ser feito esse reconhecimento, a Volvo sempre patenteou tudo de forma aberta para que todos pudessem beneficiar, independentemente da marca que conduzam, da pesquisa da casa sueca. Talvez por isso, a Volvo diga que “há um pouco da Volvo em cada automóvel”.

Devido ao Covid-19, o aniversário será este ano celebrado de forma bastante diferente. A Volvo Car Portugal “desafia” os seus fans que também são aniversariantes neste mês a partilhar as suas experiencias de como irão passar ou já passaram, um aniversário diferente.