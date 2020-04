Para quem pensa que os 600 CV do Audi RS6 Avant são poucos, a ABT oferece 740 CV! Há pouco tempo a ABT lançou um espetacular RS7 com 740 CV e 920 Nm de binário. Agora é a vez da RS6 Avant receber o cuidado dos alemães da ABT Sportsline. motores AutoMais motores/para-quem-pensa-que-os-600-cv-do-audi-rs6_5e8b4b9123994a197a2ace6e





Ao invés do que fizeram com o RS7, os homens da ABT decidiram ser mais discretos com a RS6 Avant, deixando a pintura “normal”, mas não prescindindo de oferecer à carrinha da Audi uma aparência (ainda) mais feroz com um para choques redesenhado, um “splitter” em fibra de carbono e um par de pequenas asas. Depois, temos os espelhos com capaz em fibra de carbono e as saias laterais feitas no mesmo material, um spoiler traseiro por cima do portão da bagageira e um novo difusor traseiro, culminando tudo nas jantes de 22 polegadas.

Por baixo do capô as coisas tornam-se mais violentas: o motor salta dos 600 para os 740 CV e dos 800 para os 900 Nm de binário. Uma besta! O ABT RS6 Avant chega dos 0-100 km/h em 3,2 segundos, tendo a ABT ganho tanta potencia e binário com novos turbos e intercoolers, software modificado e um novo sistema de escape.

Depois, há molas de suspensão ajustáveis em altura, barras estabilizadoras ABT, enquanto no interior, há a utilização de fibra de carbono e o logótipo ABT RS6-R. Só serão feitas 125 unidades deste modelo cuja transformação custa 69.900 euros. Ah! mais o carrinho, ou seja, se quiser “artilhar” a sua RS6 Avant é só juntar mais 160.470 euros. Contas feitas, fica com uma carrinha com números à Porsche: 740 CV e 230 mil euros. Coisa pouca…