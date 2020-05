Não pode andar com o seu automóvel, logo ouve menos música, mas a Seat lembrou-se de lhe oferecer quatro “playlists” no Spotify.

No seguimento da campanha #SEAThome a casa espanhola desenvolveu várias listas de música para incentivar o momento de ficar em casa e ouvir música. A Seat Portugal disponibiliza quatro “playlist” no Spotify: “Roadtrip em casa”, “Músicas para te vestires impecavelmente”, “Hits de varanda” e “Miúdos, estou a trabalhar”.

O primeiro tema “Roadtrip em casa”, a marca propõe as melhores músicas para se conduzir sem sair de casa, e que inclui por exemplo músicas de Arcade Fire, St. Vincent, Pet Shop Boys, Lorde, Billie Eilish, Tame Impala.

Para aceder em: https://open.spotify.com/playlist/55kyOw6PGXgqJddnHs8ZwT?si=6kv86bESQfGKA_bXACcNlQ

O segundo tema “Músicas para te vestires impecavelmente”, porque não se deve estar sempre de pijama, são sugeridos The Smiths, Alabama Shakes, Van Morrison, Lloyd Cole e Beyoncé, entre muitos outros.

Para aceder em: https://open.spotify.com/playlist/4uX4BQSYgHvcETiHxgPDam?si=gGMipz5PTbC408XpkjN1vA

O terceiro tema “Hits de varanda”, inclui músicas para se ouvir a alto e bom som, com muitos clássicos de bandas como Tears for Fears, The Police, The Cure, Eurythmics, Queen, mas também música nova, por exemplo, dos Of Monsters and Man, Coldplay e Katy Perry.

Para aceder em: https://open.spotify.com/playlist/0My1XUGO1sX82KL9sBrHU0?si=Fof5imSVRpS7UTp-ceISvQ

O último tema ” Miúdos, estou a trabalhar “, são músicas que os pais adoram e que os filhos não sabem de cor. O alinhamento inclui sucessos de Lenny Kravitz, David Bowie, Fatboy Slim, Jack White, Jimi Hendrix, Lou Reed, U2 ou Pink Floyd.

Para aceder em: https://open.spotify.com/playlist/0zAC5SXUVh6m8UITmudAfV?si=C-obyBhcS6OSDz58JYu1Hw