São mais três meses de prolongamento da garantia de veículos novos cujo fim da mesma estiver entre 1 de março e 31 de maio de 2020.

Esta extensão é totalmente gratuitae válida em todo o mundo. Com esta medida, a Porsche responde à crise do Coronavírus, que desde março tem restringido fortemente o negócio em vários Centros Porsche. Isto aplica-se também aos clientes que já tenham contratado uma garantia Porsche Approved para se seguir ao fim da garantia de veículo novo. Se a garantia Porsche Approved tiver início dentro do período de tempo em questão, será também estendida por três meses.

“O nosso derradeiro objetivo é criar entusiasmo nos nossos clientes – isto inclui a oferta de serviços excecionais nestes tempos particularmente difíceis,” afirma Daniel Schukraft, responsável do após venda da Porsche. “Decidimos implementar uma solução uniforme e sem burocracias por todo o mundo. Os clientes não têm de fazer nada, os Centros Porsche terão em conta o prolongamento de forma automática.”

A nova data de validade para a garantia será calculada a partir do final do atual período. Se a garantia de veículo novo termina a 20 de março de 2020, por exemplo, a extensão irá aplicar-se durante mais três meses, até 20 de junho de 2020. Uma garantia de veículo novo com fim a 15 de maio de 2020 será alargada até 15 de agosto de 2020.