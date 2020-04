Certamente que já fez essa pergunta a si mesmo: com esta crise, será que os carros usados vão ficar mais baratos e tenho a oportunidade de comprar um carro melhor?

Infelizmente, pode tirar “o cavalinho da chuva”! Com o duro impacto na produção de carros novos, o preço dos usados não vai descer, antes pelo contrário. A desaceleração de produção, a colocação em “lay off” de milhões de trabalhadores, o despedimento de outros milhões e a recessão que se aproxima a galope, vai levar as pessoas a recorrer ao mercado de usados em busca de conforto. A procura vai aumentar, o produto no mercado será escasso e, assim, o preço vai subir.

Com recuos de vendas de modelos novos a rondar os 50 por cento, em média, no mês de março, o mês de abril será muito pior e, por isso, a retoma demorará alguns meses, os mesmos que demorará a chegar a salvadora vacina que nos permitirá viver com o SARS Cov-2.

Assim sendo, como sucede em todas as crises, o mercado de usados será o primeiro para onde se vão virar as pessoas em busca de soluções. Mas como há escassez de produto no mercado nacional, com o aumento de procura, os preços vão subir. E sempre que há falta de carros novos, sobe o mercado de usados.

Portanto, se for possível, aproveite os nossos concelhos e compre um usado, mas se tiver possibilidades, vá á internet e aos sítios das marcas em Portugal e verá que as oportunidades que por lá andam são sedutoras com descontos que podem chegar a mais de 8 mil euros. E há muitos espaços de usados que também estão a vender online com preços muito simpáticos. Aproveite se puder, pois quando voltar ao “#novo normal” os preços serão bem diferentes.