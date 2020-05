O AUTOMAIS já lhe deu a conhecer os modelos mais vendidos nos maiores mercados mundiais, mas falta saber quais são os veículos automóveis mais vendidos no globo em 2019. Ora, aqui estão eles com algumas novidades face à listagem publicada o ano passado, pois alguns segmentos estão a contrair e outros a crescer. Sem surpresa, continuam a dominar estas listas modelos oriundos de outras geografias, com mercado menos capilares e de dimensões muito maiores que os países europeus. A fonte dos dados é a Global Auto Database que fornece informações a vários órgãos de comunicação de todo o mundo.

1º – Toyota Corolla (1.482.932 unidades)

O regresso do Corolla foi um sucesso absoluto! O estilo, a qualidade, a plataforma de qualidade, o comportamento, enfim, um carro bem pensado e melhor executado, permitiu à casa japonesa alargar a sua vantagem no topo do modelo mais vendido em todo o mundo, com destaque para o facto de ter sido o carro mais vendido na China em 2019, sendo o único carro que é produzido em cinco continentes. Desde o seu lançamento em 1966, o Corolla está a caminho dos 50 milhões de unidades produzidas!

2º – Ford F-Series (1.070.348 unidades)

Perdeu vendas e deixou o Corolla distanciar-se mais de 400 mil unidades na liderança desta tabela. Mas não deixa de ser impressionante que uma “pick-up” seja o segundo carro mais vendido do mundo, com mais de um milhão de unidades, feito só alcançado pelo… Corolla. Tudo isto apesar de ter perdido 1,7% de vendas em 2019. A F150 é o modelo mais vendido da gama que comporta uma série de modelos, com impressionante destaque para as versões Heavy Duty e Superheavy Dury. Preocupação para a Ford é o facto da F-Series vender apenas nos EUA e no Canadá, o que em caso de recessão pode permitir que o RAV4 da Toyota chegue ao segundo lugar dos mais vendidos.

3º – Toyota RAV4 (961.918 unidades)

O SUV mais vendido no mundo ficou a 40 mil unidades de um milhão de veículos e a pouco mais 108 mil unidades da Ford F-Series. Um crescimento de 16% em 2019 face a 2018, dão mostra da grande vitalidade da Toyota e como o RAV4 foi bem acolhido pelo mercado. E tudo poderia ter sido melhor se o lançamento no mercado chinês não tivesse sido atrasado, levando a uma perda de vendas assinalável.

4º – Honda CR-V (823.237 unidades)

Um aumento de vendas de 12% em 2019 permitiram que o CR-V chegasse ao quarto lugar das vendas, depois de ter sido o sétimo mais vendido em 2018. Só para comparação, o CR.-V vendeu 50 mil unidades mais que o VW Tiguan. Também é verdade que ficou a 135 mil carros do RAV4. Porém, a performance do CR-V é impressionante.

5º – Honda Civic (817.902 unidades)

O rival do Corolla em termos de vendas mundiais, o Honda Civic conheceu um recuo de vendas em 2019 de 1,9%, mas continua a ser o segundo modelo do segmento dos familiares pequenos mais vendidos no mundo, mesmo que a mais de 665 mil unidades do Corolla. Mas muito á frente do Volkswagen Golf, o terceiro e último modelo do segmento a entrar no Top 20, mas sem lugar nos dez mais vendidos do mundo.

6º – Volkswagen Tiguan (770.084 unidades)

A perda de vendas global da Volkswagen em todo o mundo fez o Tiguan perder 34 mil unidades em 2019, nada que tivesse prejudicado o posicionamento de terceiro SUV mais vendido no mundo e o VW mais vendido em todo o globo, na frente do Polo por 45 mil unidade e do Golf pela larga margem de 130 mil unidades.

7º – Nissan X-Trail (761.081 unidades)

O X-Trail está perto de receber uma nova geração, mas o modelo atual continua a ser muito procurado, vendido em várias versões consoante a geografia. Isto apesar de um recuo nas vendas de 13,3% em 2019. O novo modelo está mesmo a mostrar-se uma necessidade para a Nissan, pese embora um carro já com alguma idade tenha ficado a menos de 10 mil unidades do Tiguan.

8º – Dodge Ram (754.172 unidades)

Ganhar 17,6% de vendas perante um recuo do seu maior rival, seria um motivo de alegria, mas contas feitas, o Dodge Ram ficou a mais de 300 mil unidades do F-Series da Ford, apostando na mesma capilaridade de gama com muitas versões diferentes. Ainda assim, o Dodge Ram foi o carro que entre os carros mais vendido no mundo mais cresceu vendas. Um pequeno consolo.

9º – Nissan Sylphy (729.218 unidades)

Este é um carro desconhecido no ocidente, mas muito familiar nos mercados asiáticos, como Sylphy ou Sentra. Entrou no Top 10 dos mais vendidos, mas perdeu 8,6% de vendas em 2019. Essa quebra deixa-o à mercê do VW Polo, mas o carro já tem uma nova geração que poderá ajudar a cavar um fosso maior.

10º – Volkswagen Polo (724.508 unidades)

Foi o maior trambolhão dentro dos 10 mais vendidos em 2019. A perda de 14,1% nas vendas, deu direito a uma queda do 8º para o 10º lugar das vendas mundiais em 2019. O que pode parecer um fenómeno estranho, já que em 2018 o Polo conheceu um forte incremento de vendas face a 2017. Porém, tudo se explica com a ascensão dos SUV sendo a queda amortecida pelas vendas em alta de modelos de anteriores versões do Polo em mercados como a África do Sul e outros.