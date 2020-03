Organização do Salão de Paris tenta evitar o cancelamento total do certame Querem evitar o cancelamento, mas o adiamento parece inevitável perante a atual situação da pandemia Covid-19. motores AutoMais motores/organizacao-do-salao-de-paris-tenta-evitar-o-_5e831c3f2af29a198bb816e6





O “Mondial Paris Motor Show 2020” estava marcado para os dias 26 de setembro a 11 de outubro, mas a pandemia de Covid-19 ameaça, seriamente, essa realização. Os organizadores não querem cancelar ou adiar o certame, mas reconhecem que uma exibição como habitualmente sucede só será possível em 2021.

Segundo comunicado, os organizadores dizem que “estamos a estudar soluções alternativas em coordenação com os nossos principais parceiros no meio desta conturbada situação.” Isto para que a “Porte Versalles” receba algumas das iniciativas que estavam previstas para o certame, por exemplo, o Movin’On Inovation, uma cimeira de sustentabilidade ou a Smartcity, uma exibição de produtos para as cidades.

Ainda antes do eclodir desta pandemia, os salões automóveis tinha entrado em crise e este Coronavírus poderá ser o prego final num caixão que se estava a esculpir há alguns meses.