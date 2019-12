Orçamento de Estado 2020: tributação autónoma alarga primeiro escalão Uma das novidades do orçamento de Estado para 2020 é a mexida na tributação autónoma para carros comprados por empresas. motores AutoMais motores/orcamento-de-estado-2020-tributacao-autonoma-_5dfcb82fde6e187972f0b0ae





Essa mexida vai alargar o primeiro escalão da Tributação Autónoma de 25.000 para 27.500 euros, com uma taxa de 10%. No caso dos veículos híbridos Plug In também há novidades: compras até 27.500 euros vão pagar 5% de taxa, enquanto o escalão entre os 27.500 e os 35.000 euros, pagam 10%, sendo que acima dos 35.000 euros, pagam 17,5%. Quando falamos de veículos a gás natural, os escalões mudam da mesma maneira (27.500 euros o primeiro, 35.000 o segundo) com taxas, respetivamente, de 7,5 e 15%. Acima de 35.000 euros pagam 27.5%

Nos veículos convencionais, o segundo escalão da Tributação Autónoma paga 27,5% para carros entre os 27.500 e os 35.000, sendo que aqui a única alteração é o valor de partida do intervalo. Acima de 35.000 euros pagam 35%.

O Orçamento de Estado 2020 acaba com as taxas reduzidas para veículos movidos por GPL, passando a pagar 10% de taxa até 27.500 euros, 27,5% entre 27.500 e 35.000 euros e 35% acima dos 35 mil euros. Nada de preocupante, pois não há nenhum carro movido, somente, a GPL, estando o Governo a separar o GPL do gás natural, prejudicando o primeiro, beneficiando o segundo.

Se as empresas comprarem carros elétricos, o Orçamento manteve a isenção de pagamento de qualquer Tributação Autónoma, independentemente do preço final. O Governo decidiu manter este incentivo, bem como os restantes, para levar as empresas a optarem pelos veículos elétricos.