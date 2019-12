Orçamento de Estado 2020: 4 milhões de euros para incentivar a compra de elétricos O incentivo à compra de carro elétrico vai receber reforço de dinheiro passando para 4 milhões de euros. motores AutoMais motores/orcamento-de-estado-2020-4-milhoes-de-euros_5dfcd468281dcd797dbfd1b4





O incentivo à compra de carro elétrico vai receber reforço de dinheiro passando para 4 milhões de euros.

O reforço de verbas vem do Fundo Ambiental, que assim vai disponibilizar 4 milhões de euros de incentivos para a compra de carro elétrico. Diz o relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado para 2020 que “o Governo mantém ainda o desígnio de promoção da mobilidade elétrica, através da manutenção dos incentivos em vigor, nomeadamente o apoio à introdução no consumo de veículos com 0% de emissões através do Fundo Ambiental, com um reforço da dotação para quatro milhões de euros.”

Recordamos que em 2019, essa dotação era de 3 milhões de euros. Este aumento não vai impactar o valor dos cheques de incentivo que se vão manter nos 3 mil euros para particulares e 2.250 euros para as empresas. Dentro do mesmo quadro, o Governo deixa de incentivar a compra de bicicletas elétricas, aproveitando esses recursos para aumentar o incentivo à compra de carros e motos elétricas.

O Governo, no mesmo documento, compromete-se a promover o processo de abertura do mercado de carregamento de veículos elétricos. Desta forma, o Governo quer expandir a rede pública, de forma a “que todas as áreas de abastecimento de combustível com um volume considerável tenham a obrigação de disponibilizar um ou mais postos de carregamento.” O Estado irá dar o exemplo e vai adquirir 200 viaturas totalmente elétricas.