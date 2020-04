A Opel libertou fotos e detalhes do Vivaro que chega ao mercado ainda este ano no outono.

O modelo foi antecipado no final de 2019, está baseado no veículo convencional e troca o motor de combustão interna por uma cadeia motriz elétrica. Oferece duas opções em termos de bateria: 50 kWh ou 75 kWh. Ambas com tecnologia de iões de lítio, a primeira oferece uma autonomia de 230 km e 330 km (WLTP).

As baterias estão alojadas no piso, baixando o centro de gravidade, estando ligadas a um motor elétrico com 136 CV e 260 Nm de binário, estando a velocidade máxima limitada a 130 km/h. A recarga da bateria é feita através de tomada doméstica, “Wall box” ou carregamento rápido. Com um carregador de 100 kW, 80% da carga é alcançada em 30 minutos para a bateria de 30 kWh e 45 minutos para a de 75 kWh.

Como sempre sucede com os comerciais, a Opel oferece o Vivaro com três comprimentos diferentes (4,6, 4,95 e 5,3 metros) e várias carroçarias, com o peso bruto entre 2800 e 3100 quilos. Quanto á capacidade de carga é de 1275 kgs. Como comparação, o Vivaro diesel com o motor mais potente tem uma capacidade de 1405 kgs. A Opel destaca o facto do Vivaro-e ser o único modelo eletrificado do segmento com capacidade de reboque de uma tonelada. As encomendas podem ser feita já no verão deste ano, com entregas no outono.