Opel lança Grandland X híbrido Plug In com tração dianteira e 224 CV





O novo modelo chama-se Opel Grandland X Hybrid (e não Hybrid4) pois perde a tração integral e recebe mecânica híbrida Plug In com 224 CV e 360 Nm de binário. O sistema desta nova oferta híbrida da casa alemã combina o motor 1.6 litros a gasolina com sobrealimentação com um motor elétrico de 110 CV, ligado a uma bateria de 13,2 KWh de iões de lítio.

Contas feitas, o Grandland X Hybrid oferece 57 km de autonomia elétrica (WLTP, 65 km sob o método NEDC), mais 5 km que a versão Hybrid4 com dois motores elétricos e tração integral. Segundo a Opel, esta autonomia permite que um utilizador possa fazer a sua viagem pendular casa-trabalho-casa sem necessidade de ligar o motor de combustão interna. Isto porque a maior parte dos utilizadores europeus não faz mais de 50 km por dia. Carregando o carro todos os dias, o motor 1.6 litros a gasolina pode trabalhar, apenas, ao fim de semana. Como a bateria leva menos de 2 horas para carregar num carregador de 7,4 kW, esta proposta da Opel revela ser muito interessante.

O sistema híbrido é o mesmo do Citroen C5 Aircross Hybrid e oferece três modos de condução: Electric, Hybrid e Sport. O primeiro permite ao Grandland andar sempre com alimentação elétrica, o segundo seleciona, automaticamente, a forma mais eficiente de usar o sistema, o terceiro entrega todas as capacidades do motor térmico e do motor elétrico. Neste último modo, o carro chega dos 0-100 km/h em 9,8 segundos e toca os 225 km/h. Na Alemanha, os preços do Opel Grandland X Hybrid arrancam nos 43.440 euros, desconhecendo-se, para já, quando é que o carro chega até nós e com que preço.